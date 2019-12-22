1.5 مليون تصويت من 130 دولة لهوية الإمارات في 3 أيام

المصدر: دبي - وام

في مشاركة عالمية واسعة، وتفاعل جماهيري مليوني، وتجاوب كبير مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سجلت عملية التصويت المفتوح عالمياً لاختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات 1.5 مليون صوت من 130 دولة و2000 مدينة حتى الآن بعد مرور 3 أيام على انطلاق التصويت، لاختيار واحد من ثلاثة خيارات مطروحة لتقديم قصة الدولة وقيمها ورؤيتها الملهمة للعالم في هوية إعلامية مرئية مميزة للسنوات والعقود المقبلة.

وبلغ عدد مشاهدات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي 50 مليوناً، فيما شكّل الشباب ضمن الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً الفئة الأعلى مشاركة بنسبة 33.5%.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق التصويت الإلكتروني، سجل المشروع إقبالاً محلياً وعالمياً كبيراً، وشهد تفاعلاً جماهيرياً مليونياً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر عن أهمية الهوية الإعلامية المرئية للدولة لتمثيلها خلال السنوات والعقود المقبلة.

وسجلت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات إيجابية للمشاركين على التصاميم الثلاثة وميزات كل تصميم في تقديم قصة دولة الإمارات الملهمة للعالم.

أما الدول العشر الأكثر تصويتاً فهي: الإمارات، والهند، ومصر، والسعودية، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، والأردن، والبرازيل، والعراق، وتوزعت الجنسيات المشاركة في التصويت بواقع 73% من الجنسيات العربية و27% من باقي جنسيات العالم.

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ـــ 1.5 مليون مشاركة من 130 دولة في التصويت لاختيار الهوية الإعلامية المرئية