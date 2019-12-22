شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات في شرطة رأس الخيمة عن ختام استعداداتها لاحتفالات استقبال رأس السنة الجديدة 2020، مؤكدةً بذل المزيد من الجهود في سبيل إسعاد الجمهور، والالتزام بقيمة «حُسن التعامل»، والعمل ضمن الفريق الواحد، لتحقيق أفضل نتائج التميز المنشودة، وهو الأمر الذي يعزز الأمن والأمان، ويحسّن مستوى الخدمات المقدمة إلى للجمهور.

وترأس العميد عبد الله علي منخس، المدير العام للعمليات الشرطية - رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة، اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات بالإمارة، بالتنسيق مع إدارة شركة المرجان وهيئة رأس الخيمة للسياحة وأعضاء اللجنة الأمنية، وتم وضع خطط الاستعداد والترتيبات وكل التجهيزات الاحتفالية لإحياء فعاليات رأس السنة، واستقبال العام الجديد 2020.

وقال العميد عبد الله علي منخس: «إنه تم تسخير جميع الإمكانيات من آليات ومعدات وكوادر بشرية، فضلاً عن التأكد من جاهزية وفاعلية جميع الإجراءات، بما يضمن تغطية ونجاح خطط الاحتفال، كما تم تخصيص 76 من الدوريات المرورية والمدنية، لتنظيم حركة السير لجميع زوار مناطق الاحتفالات، وتحديد المداخل والمخارج ومواقف المركبات والأماكن المخصصة لتجمع الجمهور، لمشاهدة الاحتفالات».

وناشد العميد عبد الله منخس أفراد المجتمع بالتقيد بالقوانين والأنظمة الموضوعة خلال فترة الاحتفال، والالتزام بتوجيهات رجال الشرطة ورجال المرور، لإظهار الوجه الحضاري للإمارة والمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين.