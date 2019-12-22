سعيد بن طحنون يحضر أفراح عدد من المواطنين في العين ودبي

المصدر: العين- وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعيد سليمان حمد الشامسي بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة محمد سيف راشد الشامسي.وحضر الحفل - الذي أقيم في صالة أفراح الخبيصي1 بالعين - عدد من كبار الشخصيات.

وفي دبي حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خلفان بن ثعيلب الهاجري في فندق الميدان بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة جاسم محمد المظرب الأحمد.

وحضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة بطي سيف السبوسي بقاعة الهير في العين بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة مبارك راشد بن حضيرم الكتبي.

وفي العين أيضاً حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة سعيد خلفان علي الحساني في صالة الظاهر للأفراح بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة سعود محمد ناصر الشامسي.

وحضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعيد علي سعيد الشامسي في فندق روتانا - العين بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة محمد أحمد سطاف آل علي.

وحضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم راشد علي بن رحمه الدرمكي في صالة أفراح الهيلي بالعين بمناسبة زفاف نجليه عبدالله وحمد إلى كريمتي سالم خلفان بن بينونه الكتبي.

وحضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون كذلك حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خليفة سالم بن فهد الكعبي في صالة أفراح الهيلي بالعين بمناسبة زفاف نجليه حميد إلى كريمة سيف درع بن حارب النعيمي وسالم إلى كريمة عبدالله محمد بن حظيبه الظاهري.