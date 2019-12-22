«استشاري الشارقة» يجيز مشروع الرد على خطاب الافتتاح

المصدر: الشارقة - البيان

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر المشروع المقدم من قبل اللجنة المُشكلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس.جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس في مقره بمدينة الشارقة وترأسها علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري، حيث تلا العضو الدكتور محمد أحمد الكوس، مقرر اللجنة المشكلة مشروع خطاب الرد.

وبعد مناقشة مستفيضة وإضافة من قبل الأعضاء والعضوات صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح في جلسته العامة، وأكد رئيس المجلس أنه سيتم رفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. حيث تناول الخطاب رفع أسمى معاني الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين ورؤية سموه السديدة بتوفير الاستقرار والعيش الكرام للأسر من خلال توجيهات سموه لتوفير سبل الرخاء بمكرمته في توفير 4400 منحة سكنية والتوجيه بإنجازها خلال عام ونصف العام، مما يعمل على رفع العبء عن كاهل الأسر المواطنة.