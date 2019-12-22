بحث أوجه التعاون بين الإمارات وإثيوبيا في أعمال النيابة العامة

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولـة، في مقر مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، أليمانتي أجيدو، مساعد المدعي العام لجمهورية إثيوبيا، بحضور سليمان ديديفو، سفير جمهورية إثيوبيا لدى الدولة، وحضر اللقاء من جانب النيابة العامة المستشار سلطان الجويعد، القائم بأعمال المحامي العام الأول، والدكتور أحمد راشد الظنحاني، المحامي العام، وعلي سعيد الزيودي، رئيس نيابة - مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للدولة، وسيف علي القمزي، مدير مكتب النائب العام.

وتم خــلال اللقـاء بحث أوجه التعاون بين الدولتـين في مجال أعمال النيابة العامة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.