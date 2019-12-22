«الصحفيين» تنظم الملتقى السنوي

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية الملتقى السنوي لأعضائها خلال الفترة من 19 -21 ديسمبر الجاري، في منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة، برعاية اتصالات، وشارك في الملتقى 60 من الصحفيين أعضاء الجمعية وأسرهم، بحضور محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، والدكتور أحمد بن علي، نائب أول الرئيس لمجموعة اتصالات، وفضيلة المعيني، نائبة رئيس مجلس الإدارة.

وقال محمد الحمادي إن مجلس الإدارة يسعى لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وإيماناً منها بدور الصحافة، مشيداً بتفاعل الأعضاء مع كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية.

وأكد علي الهنوري، أمين الصندوق، أن تنظيم الملتقى يهدف إلى إطلاع الأعضاء على المناطق الأثرية والسياحية في الشارقة والفجيرة، خاصة الساحل الشرقي، وترفيه الأعضاء من عناء العمل.

وفي جولة أثرية وسياحية للأعضاء بمناطق خورفكان ودبا الفجيرة ودبا الحصن، شرح ياسين سالم، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، ما تحتويه هذه المناطق من قلاع حصينة ومبانٍ أثرية ونهضة حضارية وبنية تحتية كبيرة تخدم سكان هذه المناطق.

وأضاف أن الزيارة شملت مسجد البدية القديم، وهو أقدم مسجد في الدولة تم بناؤه عام 1446م، وزيارة مدينة دبا الحصن، مدينة التاريخ والنخيل، والمرور في شارع العقد الفريد وجزيرة الحصن وحصن دبا الحصن والسوق المركزي في المدينة، وتُعدّ هذه المدينة أكثر المدن كثافة سكانية مقارنة بمساحتها.

وزار الوفد مدينة خورفكان، واطلع على النهضة الحضارية والمعمارية في المدينة.

وفي نهاية أعمال الملتقى، شكر محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الحضور الكبير من الأعضاء في الملتقى، مشيراً إلى تفاعل الأعضاء مع كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية.

وتضمّن الملتقى فقرات فنية متنوعة، قدّم فيها ياسين سالم وأحمد الزاعبي العديد من الأبيات الشعرية، كما عزف الصحفي أمجد عرار على العود مقطوعات من الأغاني المتنوعة.

وأجرى أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى السحوبات، وتم توزيع الجوائز على الصحفيين الحاضرين، وإهداء درع الجمعية إلى مؤسسة اتصالات والمدير العام لفندق إنتركونتيننتال الفجيرة وأمجد عرار.