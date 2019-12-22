ولي عهد رأس الخيمة يزور سلطان بن علي الخاطري في منزله

المصدر: رأس الخيمة - وام

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، الشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري، في منزله بمنطقة الساعدي في رأس الخيمة.

واطمأن سمو ولي عهد رأس الخيمة، خلال الزيارة، على صحة الشيخ سلطان بن علي الخاطري، بعد رحلة علاج خارج الدولة، متمنياً له الصحة والعافية.

وتبادل سموه مع الخاطري والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط الوثيق التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم الذي يشكّل إرثاً يتحلى به المجتمع الإماراتي، وقيماً أصيلة يتناقلها عن الآباء والأجداد، ويحرص على الحفاظ على استدامتها بين الأجيال.

من جانبه، قدّم الشيخ سلطان بن علي الخاطري وأنجاله الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على زيارته لمنزلهم واهتمامه بالمواطنين والاطمئنان عليهم، ما يعكس مدى التلاحم والترابط والتواصل بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناء الوطن كافة، والوصول إليهم، باعتباره نهجاً عريقاً دأبت عليه القيادة في التواصل والتفاعل مع المواطنين.

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، المدير العام لمراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.