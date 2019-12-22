أحمد السويدي يحضرأفراح الشريفي والعامري والنيادي

المصدر: العين - وام

حضر معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي أقامه ناصر علي عزيز مكتوم الشريفي، ومبارك علي عزيز مكتوم الشريفي بمناسبة زفاف أنجالهم محمد ناصر إلى كريمة خليفة المر النيادي، وذياب ناصر إلى كريمة محمد عبد الله بالحب العامري، ومنصور مبارك إلى كريمة الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الخبيصي للأفراح 2 بالعين الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري، وسالم بن ركاض العامري، وعدد من كبار الشخصيات، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفلَ فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.