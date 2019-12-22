مجندو الخدمة الوطنية يواصلون استعدادهم لتأمين إكسبو

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، بمجندي الهيئة العامة للخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة، المشاركين في استعدادات شرطة دبي لتأمين معرض إكسبو 2020، وذلك بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، والعقيد ناصر حميد الزري، مدير معهد التدريب.

ورحّب اللواء بن فهد بالمجندين، مؤكداً أن الخدمة الوطنية وسام شرف على صدر كل مواطن مخلص لهذا الوطن الغالي، والدفاع عن أرضه واجب مقدس لا يقبل النقاش، مشيداً بكل أبناء الوطن الذين انخرطوا في هذا البرنامج الوطني، ومؤكداً حرص القيادة العليا لشرطة دبي على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وفق متطلبات العمل الشرطي، بهدف الإسهام في خدمة الوطن، وتحقيق أمنه واستقراره، متسلحين بما يكتسبونه من علوم نظرية وعملية.

وأكد اللواء بن فهد أن تأدية الخدمة الوطنية الإلزامية والاحتياطية تمثل حائطاً منيعاً يحمي الوطن داخلياً وخارجياً، ويصون ويحمي مكتسبات الوطن، ذلك أن القوات المسلحة هي مصنع الرجال، بما تقدمه لهم من خبرات متنوعة، تصقل مواهبهم، وتنمي فيهم حب الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.