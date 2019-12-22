«إسعاد شرطة دبي» تتكفل بعلاج ورعاية عائلة مصابة بالسكري

المصدر: دبي - البيان

بادرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بلجنة بطاقة إسعاد، وبالتعاون مع مستشفى الإمارات التخصصي بدبي، بالتكفل برعاية وعلاج أحد موظفيها السابقين وأبنائه الثلاثة ومتابعة حالتهم الصحية، وتوعيتهم بالنمط الصحي المناسب لحياتهم، وذلك نظراً إلى إصابتهم بمرض السكري في حالته المزمنة.

وقالت منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي: «إن اللجنة، بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على إسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي عبر مبادرات إنسانية تلامس احتياجات الناس، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».

وأكدت العامري أن تضافر الجهود بين كل الجهات يضمن الحصول على أفضل النتائج، لافتةً إلى أنهم يشملون بمبادراتهم الإنسانية فئات المجتمع كافة، إلى جانب أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمبدعين والمبتكرين، بما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات في قطاعات اللجنة، المتمثلة في التعليم، الصحة، الأسرة، المطاعم والمنتزهات الترفيهية، السكن، القطاع العام، المجمعات التجارية وقطاع التجزئة، شركات الطيران، الفنادق، وأخيراً السيارات.