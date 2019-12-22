تحذير من مخاطر ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي حملة توعية بمخاطر ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية، مؤكدةً ضرورة التزام قائدي المركبات بوجود مقاعد للأطفال داخل المركبات، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية وضمان السـلامة والأمان للأطفال داخل المركبات، خصوصاً فيما يتعلق بركوب الأطفال في المقاعد المخصصة لهم لضمان عدم تعرضهم للخطر

ودعت شرطة أبوظبي الآباء والأمهات إلى عدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية للمركبة من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم تجنباً لوقوع المخاطر على الأطفال عند توقف السيارة بصورة مفاجئة أوفي حال وقوع الحوادث المرورية لا سمح الله، وشددت على الانتباه لمخاطر وضع أطفالهم الصغار في أحضانهم أثناء قيادة المركبة، لما يشكّله ذلك من خطر كبير على سلامتهم.

وشددت على ضرورة الالتزام بجلوس الأطفال دون الرابعة على المقاعد المخصصة لهم في المركبات، مشيرةً إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في حالة عدم استخدام المقاعد المخصصة لهم. كما بينت أنه في حالة عدم استخدام نظام تثبيت للأطفال داخل المركبات، فإن قوة الارتطام توازي سقوط طفل من ارتفاع 10 أمتار.

و لا يسمح للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي قبل بلوغ عشر سنوات وفقاً لقانون السير والمرور.