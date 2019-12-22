وفد كندي يطّلع على نظام تأهيل نزلاء «إصلاحية دبي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أندرو كارول، المسؤول عن القضايا القنصلية بوزارة الخارجية الكندية، وإيميل إريس، القنصل المسؤول عن شؤون الرعايا الكنديين بدبي، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة.

وأكد العميد علي الشمالي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء، وفق المعايير العالمية المتبعة ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم للمؤسسات العقابية والإصلاحية حتى الانتهاء من قضاء فترة عقوبتهم وتأهيلهم.

وقدم العميد الشمالي نبذة عن نظام تأهيل النزلاء من خلال برامج إدارة تعليم وتدريب النزلاء التي تضم أقسام البرامج التعليمية، والبرامج الرياضية، والتدريب المهني.