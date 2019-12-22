شرطة أبوظبي تكشف قائمة أكثر «المواد الإعلامية» تأثيراً على منصاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

نشرت شرطة أبوظبي قائمة «المواد الإعلامية» التي حققت انتشاراً عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي حققت تفاعلاً واسعاً من المتابعين خلال عام 2019

وتصدرت تغطية الإعلام الأمني لـ «ملتقى الشباب والتسامح» الذي نظمه مجلس شباب شرطة أبوظبي، قائمة أكثر المواد الإعلامية تأثيراً، واحتلت الفيديوهات الواقعية للحوادث والمخالفات المرورية الحقيقية التي رصدتها عدسات «عين الصقر»، وبثتها بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم في الإمارة، مواقع متقدمة في قائمة اهتمام وتفاعل الجمهور خلال 2019.

وتضمنت القائمة «التغطيات الإعلامية» لعملية «شبكة الموت» التي أحبطت ترويج 450 كلغم من المخدرات وعملية القبض على عصابة النصب والاحتيال الهاتفي ضمن جهودها للتصدي للظاهرة المؤرقة للمجتمع.

وقال العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، إن نتائج هذه القائمة تؤكد اهتمام الجمهور بالفيديوهات الواقعية للحوادث التي تكشف السلوكيات المرورية الخطرة على الطرق.. مضيفاً أن عمليات الرصد والتحليل الإعلامي بيّنت أن الجمهور يتفاعل مع المشاهد الواقعية للحوادث، والتي تثير تعليقات وملاحظات المتابعين.. مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي تستفيد منها في توجيه خطط التوعية والتطوير المروري على مدار العام.

وأكد مدير إدارة الإعلام الأمني أن الدراسات الإعلامية التي أجرتها شرطة أبوظبي أظهرت أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت ما يقارب 126 مليوناً من المتابعين الناطقين باللغة العربية، ونحو 8 ملايين من الناطقين بالإنجليزية، و 5 ملايين متابع من المستخدمين للغات الآسيوية على مدار العام الجاري.. مشيداً بدعم الشركاء الإعلاميين من مؤسسات وأفراد أسهموا في تعزيز جهود التوعية.