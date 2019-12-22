شرطة الشارقة تناقش خطة الاتصال للإدارة العامة للعمليات المركزية

المصدر: الشارقة - وام

ناقش اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة خلال اجتماعه خطة الاتصال والتواصل بالإدارة العامة للعمليات المركزية.

حضر الاجتماع الذي عقد، أول من أمس، العميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، ونائبه العقيد دكتور علي بوالزود، ومديرو الإدارات التابعة للإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة الشارقة.

واستعرض الاجتماع نتائج أداء الإدارة العامة للعمليات المركزية للعام 2019 ومناقشة خطة العمل التشغيلية المقترحة للعام 2020 الرامية إلى الارتقاء بالعمل الشرطي، وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة وآلية العمل في تطبيق المقترحات والمبادرات الاستراتيجية المقدمة ومتابعة المؤشرات التشغيلية في الإدارة العامة وأفرعها بشكل دوري لتحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ختام الاجتماع أثنى القائد العام لشرطة الشارقة على جميع ضباط وموظفي الإدارة العامة للعمليات المركزية لما حققوه من نتائج مميزة، ومشيداً بالجهود المبذولة خلال العام 2019، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الأداء للارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.