«الواحة الزراعية» في مهرجان زايد بالوثبة منصة للمنتجات المحلية

المصدر: أبوظبي - البيان

تتواصل فعاليات الواحة الزراعية التي تقيمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة للأسبوع الثالث على التوالي، ويشهد سوق المزارعين المقام داخل الواحة الزراعية إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الذين يتوافدون عليه يومياً للاستمتاع بالمنتجات الزراعية المحلية، حيث يشارك في سوق المزارعين هذا العام 13 مزرعة تبيع مختلف أنواع الخضراوات الطازجة والعسل المنتج في مزارع أبوظبي، ويحرص أصحاب المزارع المشاركة في السوق على أن تكون المنتجات المعروضة دائماً طازجة ومن المزرعة مباشرة للمستهلك، كما تشهد منصات التوعية والترفيه إقبالاً لافتاً، خاصة من الأطفال الذين يتم توعيتهم بأهمية الزراعة ومراحل تطورها في بيئتنا المحلية.

وتعكس الواحة الزراعية داخل المهرجان قصة الزراعة وتطورها في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة وأبوظبي بصورة خاصة، في حين تدعم الفعاليات المقامة في الواحة الأهداف الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، فضلاً عن دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ويقام مهرجان الشيخ زايد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اعتزازها بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، منذ انطلاقته الأولى عام 2014، إذ تعمل الهيئة بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، على سرد قصة الزراعة في أبوظبي وتطورها عبر السنين بطريقة تعكس حجم التطور الذي يشهده قطاع الزراعة بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة.

نافذة

أوضحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن سوق المزارعين يمثل نافذة مهمة لدعم أصحاب المزارع في إمارة أبوظبي من خلال بيع منتجاتهم للجمهور وزوار المهرجان، إضافة إلى الترويج لمزايا الإنتاج المحلي، مشيرةً إلى أن السوق يوفر أيضاً نافذة لزوار المهرجان لشراء المنتجات الزراعية المحلية، إذ تتميز المنتجات المعروضة في سوق المزارعين بالجودة العالية، نظراً إلى زراعتها وفقاً لأفضل المعايير.