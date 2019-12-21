"إسعاد شرطة دبي" تتكفل بعلاج ورعاية عائلة مصابة بالسكري

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذا لتوجهها الاستراتيجي لإسعاد المجتمع، بادرت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد، وبالتعاون مع مستشفى الإمارات التخصصي بدبي، بالتكفل برعاية وعلاج أحد موظفيها السابقين وأبنائه الثلاث ومتابعة حالتهم الصحية، وتوعيتهم بالنمط الصحي المناسب لحياتهم، وذلك نظرا لإصابتهم بمرض السكري في حالته المزمنة.

وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، إن اللجنة وبتوجيهات سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على إسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي عبر مبادرات إنسانية تلامس احتياجات الناس لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت العامري أن تضافر الجهود بين كافة الجهات يضمن الحصول على أفضل النتائج، لافتة إلى أنهم يشملون بمبادراتهم الإنسانية كافة فئات المجتمع، إلى جانب أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمبدعين والمبتكرين، بما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات في قطاعات اللجنة، والمتمثلة في التعليم، الصحة، الأسرة، المطاعم والمنتزهات الترفيهية، السكن، القطاع العام، المجمعات التجارية وقطاع التجزئة، شركات الطيران، الفنادق وأخيرا السيارات.

بدورها، أوضحت هناء تيسير، رئيس القطاع الصحي في لجنة بطاقة إسعاد، أن معيل العائلة كان موظفا في السابق لدى شرطة دبي، ونظرا لانتهاء التأمين الصحي، وإصابته وثلاثة من أبنائه بحالة مزمنة من مرض السكري، وهو ما يستدعي متابعة خاصة لحالتهم الصحية، فقد بادرت لجنة إسعاد وبالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي إلى تأمين العلاج والرعاية لهم مجانا، وتوعيتهم بالغذاء المناسب وفقا لحالة كل منهم، ليتمكنوا وبصورة مستدامة من رعاية أنفسهم وتجنب الغذاء الضار بهم.

وأضافت أن علاج العائلة يتضمن استشارات مجانية، وإجراء فحوصات للدم والسكري، والمتابعة مع إخصائيي التغذية لتنظيم الوجبات الغذائية وفقا للحالة المرضية، وتزويدهم بالأدوية اللازمة لكل فرد، هذا إلى جانب تدريبهم وتعليمهم كيفية التعامل مع حالتهم لتحقيق الموازنة بين الدواء والغذاء.