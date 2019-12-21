"طرق دبي" تفتتح غدا المرحلة السادسة من مشروع الطرق المؤدية لـ إكسبو2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات غداً الأحد المرحلة السادسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو 2020، وتتضمن تطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، ويأتي إنجازه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتطوير مشاريع الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض وخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة.

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، يعد أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخمتها قسمت على ست مراحل، تقدر تكلفتها الإجمالية بثلاثة مليارات درهم.

وقال الطاير: تضمن المشروع تنفيذ جسور بطول كيلو و400 متر، وطرق بطول قرابة ثمانية كيلومترات، حيث ستتم زيادة عدد مسارات شارع إكسبو من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، وسيتم تطوير شارع الإمارات بطول قرابة خمسة كيلومترات، مشيراً إلى أنه تم خلال المشروع تحويل الدوار القائم سابقاً على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وذلك من خلال رفع شارع إكسبو بجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ طرق خدمية على الجانبين بسعة مسارين لكل منها، مع توفير حركات الالتفاف والوصلات التي تؤمن انسيابية الحركة المرورية من شارع الإمارات باتجاه أبوظبي والعكس، ومن شارع إكسبو باتجاه شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية القادمة من جبل علي لهباب شمالا إلى شارع الإمارات باتجاه دبي، ومن شارع إكسبو جنوباً إلى شارع الإمارات باتجاه أبوظبي.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تم خلال المشروع تحويل الدوار السابق على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 10,000 مركبة في الساعة إلى 23,700 مركبة في الساعة، ويحسن من الحركة المرورية إلى معرض إكسبو، وإلى منطقة دبي الجنوب ومطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى تقليل وقت الرحلة بإزالة الدوار القديم والإشارة المرورية، وكذلك زيادة السعة المرورية إلى ثلاثة أضعاف مع وجود الحركة المرورية الحرة على الطرق الرئيسة.

مراحل منجزة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات افتتحت في شهر أغسطس الماضي المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو ، التي شملت تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارع إكسبو وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، وبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين خمسة كيلومترات، فيما بلغ طول الطرق 17 كيلومتراً.

ثلاثة مليارات

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو قسم على ست مراحل، تقدر تكلفتها بثلاثة مليارات درهم، فإلى جانب المرحلة السادسة التي تفتتح غداً (الأحد) والمرحلتين الثالثة والرابعة التي أنجزت هذا العام، فإن العمل جارٍ في المراحل الأولى والثانية والخامسة، وتتضمن المرحلتين الأولي والثانية تحويل الدوار على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطعين مجسرين يشكلان مداخل ومخارج مباشرة لمعرض إكسبو 2020 من شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة حرة للدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، ويبلغ إجمالي طول الطرق في المرحلتين 43 كيلومتراً، فيما تتضمن المرحلة الخامسة من المشروع تنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، حيث ارتفع عدد مسارات شارع إكسبو من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية، كما تم رفع شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، بجسر طوله 800 متر، وسعة ستة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء جسرين آخرين لربط شارع إكسبو بطريق الخدمات بطول كيلومتر واحد، لتوفير حركة انسيابية من وإلى موقع معرض إكسبو.



