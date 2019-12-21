ديوا تحقق وفورات للمتعاملين تزيد على 300 مليون جالون

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن مبادرة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية قد حققت وفورات للمتعاملين تزيد على 300 مليون جالون من المياه وأكثر من 17 مليون درهم، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمة %91، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو 2019.

وتشتمل خدمة الاستجابة الذكية على عدة خصائص منها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات من 10 إلى 6 خطوات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني وخطوة واحدة في حال تمكن المتعامل من تشخيص الحالة ذاتياً، والحد من الوقت اللازم لمتابعتها، إضافة إلى إيجاد الحلول المثلى لمعالجة البلاغات الفنية، ومتابعتها وحلها بصورة أسهل وأبسط، عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، كما تقدم خدمة مضافة عبر إرسال إشعارات عند ارتفاع استهلاك المتعاملين للمياه، بما يسهم في تعزيز تجربتهم وكفاءة الخدمات.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بالنتائج التي حققتها الخدمة خلال فترة وجيزة، وإقبال المتعاملين الكبير على الاستفادة من المزايا التي توفرها الهيئة من خلالها، وأضاف الطاير: "تعتمد الهيئة على الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتحقيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول 2030، وتحرص على طرح مبادرات مبتكرة تسهم في توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين تسهل حياتهم وتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع، وخطة دبي 2021 الهادفة لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين".

وأشار الطاير إلى سعي الهيئة المتواصل لتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال رفع كفاءتها وفعاليتها عبر الابتكار لترسيخ مكانة دبي كقطب عالمي للتميز والابتكار، كما تعمل على التنسيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق التحسينات في إطار مفهوم الحكومة الواحدة، لتحقيق سعادة المتعاملين وتخطي توقعاتهم، بما يضمن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي لضمان ظروف مريحة لجميع سكان الإمارة تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم وهم في راحة بال، وخاصةً فيما يتعلق بتأمين احتياجاتهم من الطاقة والمياه على مدار الساعة.

وساهمت خدمة الاستجابة الذكية في تقليل الوقت اللازم لإصلاح الأعطال بنسبة 43%، كما تتيح الخدمة للمتعاملين التشخيص الذاتي عند انقطاع الخدمة وتعريفهم بالاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية وجودة إمدادات المياه.

وبفضل "الاستجابة الذكية"، تمكن 56% من المتعاملين من حل الأعطال بأنفسهم. وفي حال كان سبب الانقطاع داخلي، توفر الهيئة ضمن "متجر ديوا" شركات صيانة موثوقة لإصلاح العطل بكفاءة عالية، الأمر الذي من شأنه تعزيز شراكاتنا لا سيما مع القطاع الخاص.

من جانبه، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة: "من خلال فريق الابتكار نعمل على تحديد المبادرات التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين بالاعتماد على أدوات ابتكارية لفهم وتحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين بما يتماشى مع معايير مركز "نموذج دبي" لتحسين الخدمات. وتم تحسين وتطوير الخدمة بناءً على ثلاثة مجالات رئيسية هي رفع الوعي عند المتعاملين عبر اعتماد اسلوب التفاعل الاستباقي معهم، وإعادة تصميم رحلة المتعامل بشكل كامل ومبتكر، وتخطي مجالات عمل الهيئة وتوفير خدمات صيانة خاصة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص".

وتساعد خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين. وساهمت الخدمة في تقليل هدف "متوسط وقت المعالجة" للإخطارات الطفيفة من 3 ساعات إلى ساعتين والإشعارات الرئيسية من 6 ساعات إلى 4 ساعات، مما أدى إلى تحسين نظام التنبيه الاستباقي للعدادات الذكية.

وأطلقت الهيئة حملة لإطلاع متعامليها على الخطوات التي يتعين عليهم اتباعها لاختبار تجربة فريدة من خلال خدمة الاستجابة الذكية.

وتوصي الهيئة المتعاملين بالالتزام بالمواصفات التي حددتها لضمان توافرية إمدادات الكهرباء.

وللتعرف على الخطوات اللازمة للاستفادة من خدمة الاستجابة الذكية عند انقطاع إمدادات المياه، يرجى زيارة الرابط https://youtu.be/6qNIdkgoe6w ولانقطاع إمدادات الكهرباء، يرجى زيارة الرابط https://youtu.be/EF7MckgJq8c