سعيد بن طحنون يحضر أفراح عدد من المواطنين

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبدالله حسن حمرعين الظاهري بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة راشد محمد علي حمرعين الدرمكي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في مجلس منازف بالعين - عدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

كما حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خليفة حارب سالم الشامسي بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة سيف عبدالله محمد المزروعي.

وشارك في الحفل - الذي أقيم في قاعة ليوا بفندق انتركونتيننتال أبوظبي - عدد من كبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وحضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان كذلك حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة درويش سعيد محمد الحساني بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة عبدالله سعيد سيف الحساني، وذلك في صالة أفراح الخبيصي 2 بالعين.

وحضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون أيضاً حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عامر ناصر بن سمران العامري بمناسبة زفاف نجليهم «سيف» إلى كريمة محمد العبد سالم العامري و«عبدالله» إلى كريمة حميد عبدالله مبارك العامري، وذلك في صالة أفراح زاخر بالعين.

كما حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة هادي هيف غريب الأحبابي بمناسبة زفاف نجله «مبارك» إلى كريمة مطر حمد مصلح الأحبابي، وذلك بصالة أفراح الخبيصي 1 بالعين، وتخللته فقرات وعروض فنية متنوعة.