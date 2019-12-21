ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سعيد راشد لقيوس الشحي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة زيد راشد محمد حمدوه الشحي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة - المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي العريس وأقارب العروسين، مباركاً لهم هذه المناسبة السعيدة.. سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية فنونها وتراثها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.