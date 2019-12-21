ذياب بن محمد يزور صالح العريفي

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، صالح عبد الله عبيد العريفي في منزله بمنطقة بني ياس في أبوظبي.

ورحب العريفي بزيارة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بهذه الزيارة التي تؤكد حرصه على التواصل مع أبناء الوطن.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية بما يعكس أواصر الترابط والتلاحم التي يتحلى بها مجتمع الإمارات ويحرص على المحافظة عليها وترسيخها لدى الأجيال، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».