تجديد دعوة المواطنين للمهمة الفضائية الثانية

المصدر: دبي - علاء الجمل

جددت وكالة الإمارات للفضاء عبر حسابها في «تويتر» الدعوة لأبناء الوطن ممن لديهم الطموح والعزيمة والإصرار على رفع اسم الإمارات عالياً بين النجوم، للانضمام إلى هزاع المنصوري في صفحات التاريخ ليكونوا رواد فضاء المهمة الإماراتية الثانية للفضاء.

وطالبت الراغبين بالتسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء عبر http:/‏/‏www.mbrsc.ae.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قد وجه في بداية الشهر الجاري بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات دولة الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته واستكمالاً لمنظومة العمل الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يخدم مستقبل البشرية ويؤكد الإسهام الإيجابي للإمارات في صنع غد أفضل للإنسانية.

استدامة المسيرة

وبدأ مركز محمد بن راشد للفضاء تيسير إجراءات التسجيل للدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وهو أول برنامج متخصص لإعداد وتدريب رواد فضاء إماراتيين للمشاركة في الرحلات العلمية المستقبلية المأهولة إلى الفضاء؛ وذلك للانضمام إلى أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها في فترة إعدادهما لهذه المهمة التاريخية، وبما يخدم استراتيجية المركز المبنية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمجال الفضاء والوصول بدولة الإمارات إلى مراكز متقدمة في هذا القطاع واستدامة برنامجه الوطني.

نتائج عالمية

وقد توجت جهود برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في السابع من ديسمبر عام 2017، بنجاح كبير تجسد في إعداد أول رائدي فضاء إماراتيين، وهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وتنفيذ أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء بوصول رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019، في رحلة تاريخية استمرت 8 أيام وأجرى خلالها أكثر من 30 تجربة علمية مختلفة.

دعوة للتسجيل

ودعا مركز محمد بن راشد للفضاء مواطني ومواطنات الدولة من الشباب للمشاركة في الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني التابع للمركز وذلك قبل يوم 19 يناير 2020، التاريخ النهائي للتسجيل.

وسيخضع المرشحون لعملية اختيار دقيقة من خلال عدة مراحل لتقييم الجوانب الصحية والذهنية والنفسية للمرشحين لاختيار الأنسب للالتحاق بالبرنامج الذي يتيح فرصة للتقدم لكل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة ويشترط أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون متقناً للغتين العربية والإنجليزية، وحاصلاً على شهادة جامعية، درجة البكالوريوس وما فوقها.