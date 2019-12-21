«كهرباء دبي» تكرّم 15 موظفة شاركن في مشاريع وبعثات تطوعية

المصدر: دبي - البيان

كرّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 15 موظفة من موظفات الهيئة اللواتي شاركن في مبادرات تطوعية خارجية. وقدّم سعادته للمكرّمات «سوار التسامح» الذهبي، تقديراً لجهودهن في نشر قيمة التسامح بين المجتمعات، ومبادرتهنّ التطوعية لتقديم يد العون خارج حدود الدولة.

وشاركت موظفات الهيئة المكرّمات في مشاريع وبعثات تطوعية خارجية نظمتها مؤسسة «سقيا الإمارات» ومؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتنفيذ مشاريع تنموية وتشغيلية مستدامة.

وشملت الرحلات عدة بلدان وهي: أوغندا ومصر طاجاكستان والصين وبنغلاديش وأوغندا ومالي والأمازون. وعبّر الطاير عن فخره بالموظفات اللواتي مثلن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي والهيئة خير تمثيل، وأضاف: «نحصد اليوم ثمار البذور الصالحة التي زرعها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلب المجتمع الإماراتي والعالم، وحرصه على مشاركة المرأة في التنمية وبناء المجتمع. وعلى نهج زايد، تسير قيادتنا الحكيمة.

كما تحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، على تقديم كل الدعم اللازم لتظل المرأة الإماراتية رمز المرأة الوطنية الفاعلة التي تتحلى بأنبل الصفات الحميدة من صبر واحتواء ومحبة وقدرة على العطاء وغرس قيم التسامح والوفاء والانفتاح في أبنائها وأفراد مجتمعها».

وأشار الطاير إلى سعي الهيئة إلى أن تكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دبي ودولة الإمارات، من خلال عملها المتواصل على إعلاء قيمة التطوع والتلاحم المجتمعي بين المعنيين.

وقد دشنت الهيئة برنامجاً للعمل التطوعي بين موظفي الهيئة عبر صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني، لتسهيل اختيار البرامج والمبادرات المجتمعية التي تناسب اهتمامات وقدرات المتطوعين من موظفيها، والأوقات المناسبة لهم.

وتتعاون في تنفيذ هذه المبادرات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل غرس ثقافة التطوع في نفوس الأجيال الجديدة لتكون رديفاً لحب الوطن الذي ترسخ في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

اهتمام

وأكدت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، أن اللجنة لا تتوانى في إيلاء موظفات الهيئة كل الاهتمام والدعم اللازمين ليكن مساهمات فاعلات في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.

وأردفت الجوكر: «تثبت موظفات الهيئة في كل يوم، وعلى غرار المرأة الإماراتية، كفاءتهن ودورهن الفعال في رفد مسيرة النهضة والتنمية الشاملة، وأنهن دائماً على قدر الثقة والمسؤولية، كما يظهرن جدارة فائقة فيما يسند إليهن من مهام ومسؤوليات. وتظهر حماستهن للمشاركة في الأعمال التطوعية تمسكهن بقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة وتعاليم ديننا الحنيف، والتزامهن بمسؤولياتهن الوطنية والاجتماعية».

تكريم

وكرّم الطاير كل من: مريم خانصاحب، وقد شاركت في رحلات إلى أوغندا ومصر؛ ونورة زويد، التي شاركت في رحلات إلى طاجاكستان ومصر والصين؛ وعائشة الشاعر، وقد شاركت في رحلات إلى بنغلاديش ومصر وطاجاكستان؛ وفاطمة المهيري، وقد شاركت في رحلات إلى أوغندا ومصر ومالي؛ وسهيلة شعبان، وقد شاركت في رحلات إلى أوغندا وطاجاكستان؛ وكلثم المطوع، وقد شاركت في رحلات إلى أوغندا وطاجاكستان؛ وميرة الميل، وقد شاركت في رحلات إلى الأمازون وأوغندا؛ ومها علي حسن وحمدة علي حسن ومنى القبيلي وفاطمة الحمادي، اللائي شاركن في رحلة إلى بنغلاديش.

كما كرّم الموظفات عنود المرزوقي؛ عائشة الرميثي؛ عذبة الشحي؛ فاطمة جعفر، اللواتي شاركن بنشر المعرفة ونقل تجاربهن التطوعية الدولية إلى موظفي وموظفات الهيئة والمجتمع المحلي والعالمي.