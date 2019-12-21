تجديد دعوة المواطنين للمهمة الفضائية الثانية

المصدر: دبي - علاء الجمل

جددت وكالة الإمارات للفضاء عبر حسابها في «تويتر» الدعوة لأبناء الوطن للانضمام إلى هزاع المنصوري في صفحات التاريخ ليكونوا رواد فضاء المهمة الإماراتية الثانية للفضاء.

وطالبت الوكالة الراغبين بالتسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء عبر http://www.mbrsc.ae. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بداية الشهر الجاري بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات دولة الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء».

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