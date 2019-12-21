وفد «تنمية المجتمع» يطلع على برنامج ترخيص الأخصائيين

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من دائرة تنمية المجتمع على جهود إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي في برنامج ترخيص الأخصائيين والأخصائيات في الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي وتعرف الوفد إلى الخطط والبرامج المطلوبة لتأهيل وترخيص الأخصائيين وفقاً للمعايير المحددة، وأكد العقيد سعيد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي خلال لقائه الوفد جاهزية شرطة أبوظبي لتطبيق كل الاشتراطات في تسجيل الأخصائيين والأخصائيات، وأشاد حمد سعيد الدرعي مدير إدارة جودة الرعاية الاجتماعية، رئيس الوفد بجهود شرطة أبوظبي في تنفيذ اللوائح والقوانين وتعزيزها للمنظومة الأمنية والمبادرات المتميزة ومجالات التعاون المشترك.

وأوضح أن عمليات التأهيل والترخيص تأتي تطبيقاً لمنهجية المسار الوظيفي لحكومة أبوظبي وخططها التطويرية وتحقيق الطموحات والقدرات وتطبيق أفضل الممارسات.