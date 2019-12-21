الجهات المشاركة في «إكسبو» أسست بنية تحتية متكاملة

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، ضرورة تضافر الجهود المختلفة على مستوى الدولة للتحضير لاستضافة المعرض، مشيراً إلى أن مختلف الجهات المشاركة في تنظيم المعرض قطعت شوطاً كبيراً في بناء بنية تحتية متكاملة ذات مواصفات عالمية، فضلاً عن البدء في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2020، لمناقشة 4 موضوعات ضمن أجندة الاجتماع، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس وعدد من مسؤولي المعرض الدولي والقائمين عليه إلى جانب عدد من الضباط.

مناقشة

واطلع اللواء عبد الله خليفة المري على الموضوعات التي تم مناقشتها في الاجتماعات الماضية والقرارات التي تم تنفيذها، والتي لا زالت قيد التنفيذ، مؤكداً أهمية تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، والحرص على العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنجاح هذا الحدث العالمي.

واستعرض اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، نتائج السيناريوهات لفرق عمل المراكز الحدودية، مؤكداً أهمية التخطيط لسيناريوهات تحاكي الواقع، وذلك للتعامل مع الأزمات أو الحوادث فور وقوعها بكل حرفية واقتدار من قبل فريق العمل المشترك.

جاهزية

من جانبه، تحدث العميد ركن مسلم محمد سعيد الراشدي من قوات حرس الرئاسة في القوات المسلحة، موضوع الجاهزية العملياتية لعناصر الاستجابة الوطنية في إكسبو 2020.

كما استمع اللواء المري والحضور من مبارك خليفة الغفلي مدير مركز الاستعلام المبكر في الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، إلى شرح متكامل عن التسجيل المسبق للبصمات الحيوية للمسافرين وأهميتها في تعزيز الجهود الأمنية، كما اطلع على الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا للمعرض.

وعقب اللقاء، كرم اللواء المري فريق اللجنة المنظمة لإكسبو (أمن إكسبو)، وفريق الدعم والإسناد (أمن إكسبو) على جهودهم مع قطاعات الشرطة في الدولة، وأثنى على تعاونهم الدائم والمستمر مع القيادة العامة لشرطة دبي والمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. وقام اللواء عبد الله خليفة المري عقب اللقاء، بجولة ميدانية اطلع خلالها على الأعمال الإنشائية لمرافق إكسبو وتعرفوا على البنية التحتية للمعرض ومنشآته.