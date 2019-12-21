تخريج دورة إدارة المعرفة في العصر الرقمي بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد علي حميد المسيبي نائب مدير إدارة الخدمات المساندة بشرطة عجمان، وبحضور العقيد عبد الله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة، تخريج دورة «إدارة المعرفة في العصر الرقمي» نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

قدمها الدكتور عماد شحادة، بمشاركة 36 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية في وزارة الداخلية، تناول خلالها عدة محاور إدارة المعرفة وكيفية الاستفادة منها، والأسس والقواعد في العمليات الأساسية للإدارة المعرفة.

وفي ختام حفل التخريج قام نائب مدير إدارة الخدمات المساندة بتكريم المحاضر وقدم الشهادات لخريجي الدورة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.