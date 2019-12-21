شرطة دبي تشكل أول لجنة أكاديمية لـ«الاستعداد للخمسين»

المصدر: دبي-وام

أعلنت أكاديمية شرطة دبي عن تشكيل أول لجنة من الخبراء والأكاديميين لاستشراف مستقبل التعليم والتدريب والخروج بخطط ومشاريع نوعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تم الإعلان عنها بمناسبة عام الاستعداد للخمسين ومئوية الإمارات في 2071 لتحقيق قفزات كبرى في المجالات كافة.

وقال العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية إن الأكاديمية وبناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب سارعت إلى تشكيل لجنة من الخبراء والأكاديميين لعقد اجتماعات دورية بهدف الخروج بمقترحات وأفكار مبتكرة تستشرف مستقبل التعليم و التدريب لإطلاقها في عام 2021 ضمن خارطة طريق لإحداث نقلة نوعية وقفزات كبرى في مسيرة التعليم والتدريب الأكاديمي وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية معتمدة على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تخريج أجيال من الضباط تسهم في بناء إمارات المستقبل وتعزز من موقع صدارتها في مجال التنافسية العالمية.

تنمية

ودعا السويدي إلى استنفار الطاقات وحشد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للمشاركة في صياغة الحياة للأعوام الخمسين المقبلة من أجل بناء نموذج تنموي وحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات قيادتها الرشيدة.