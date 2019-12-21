«سجايا فتيات الشارقة» تؤهل قياديات لتحقيق رؤية 2021

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت سجايا فتيات الشارقة، صباح أمس الأول، فعاليات الدورة السادسة من مخيم آفاق القيادي السنوي، الذي انطلق هذا العام تحت شعار «مهارات القرن الـ21»، بمشاركة 40 فتاة، بهدف بناء جيل من الفتيات الإماراتيات القادرات على تحقيق تطلعات الإمارات لرؤية 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071، والمتسلحات بقيم المعرفة وروح الابتكار.

وشهد المخيم الذي أقيم على مدار خمسة أيام سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، واختتمت فعالياته بحفل أقيم في مقر سجايا فتيات الشارقة بحضور كل من الشيخة لبنى القاسمي، والشيخة عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة، وعدد من مسؤولي مؤسسات حكومية، وأولياء أمور الفتيات.

وقالت الشيخة لبنى القاسمي:«إن بناء جيل قادر على التعاطي مع متغيرات العصر الحالي هو عملٌ ليس بالسهل ولا يمكن أن يتم دون تكاتف الجهود والعمل المكثف والمتواصل، والذي ترجمته سجايا فتيات الشارقة في أجمل وأبهى صوره من خلال ما قدمته للفتيات من برامج وورش وفعاليات تثري خبراتهن ومعارفهن، وتجعل منهن قياديات قادرات على إثبات حضورهن، حيث رسمت لهن خارطة واضحة المعالم والتفاصيل لينطلقن في عالم الإنجاز والإبداع ويقدمن صورة مشرقة عن وطننا وعروبتنا وهويتنا الإماراتية».

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: «نحتفي اليوم في سجايا فتيات الشارقة، بنخبة مميزة من فتياتنا الحبيبات، اللواتي قدمن من خلال انضمامهن في مخيم آفاق القيادي، صورة بهية ومميزة عن الفتيات الإماراتيات الطموحات، والمتسلحات بالعزيمة والإصرار والمثابرة، والقادرات على رفع راية بلادهن وتمثيل وطنهن بأفضل صورة».