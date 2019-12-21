محاضرة للتعريف بدور الأسرة في توفير السلامة المرورية للأبناء

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي في ملتقى الأسرة الاجتماعي الترفيهي، (أمن الأسرة مسؤولية الجميع) الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة الجسرين، وقدمت شرطة أبوظبي محاضرة حول دور الأسرة في توفير السلامة المرورية للأبناء، والنقل الآمن للطلاب أثناء الذهاب والعودة من المدارس، موضحة مراحل انتقال الطلبة من المنزل وصولاً إلى المدرسة والعبور الصحيح والخاطئ للطريق، وتطرقت إلى قواعد السلامة عند ركوب ونزول الحافلة، وآداب الجلوس وتعريفهم بالقواعد المرورية وأساسيات تعليم القيادة الآمنة، وكيفية تجنب الوقوع في الحوادث والمخالفات المرورية من خلال التقيد والالتزام بقواعد السير والمرور.