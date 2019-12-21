طقس غائم جزئياً وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الغربية وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل ضباب غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

وحركة الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية بسرعة 20 - 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:45، والمد الثاني عند الساعة 20:33، والجزر الأول عند الساعة 15:02، والجزر الثاني عند الساعة 02:38.

ويكون بحر عُمان متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:26، والمد الثاني عند الساعة 05:40، والجزر الأول عند الساعة 11:53، والجزر الثاني عند الساعة 23:43.