موعد رمضان وعيدي الفطر والأضحى في 2020

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قال ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك إن شهر رمضان القادم سيكون الجمعة 24 أبريل 2020 وأن عيد الفطر يوافق الاحد 24 مايو المقبل والجمعة 31 يوليو  المقبل سيوافق عيد الأضحى المبارك.

وتابع الجروان يولد هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 أبريل 2020  الساعة 06:26 ، و يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي و يغرب بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة .

 وأضاف تتحسن ظروف الرؤية البصرية في المناطق الغربية من الجزيرة العربية وفرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 ابريل غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441 ، فيما يولد هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة  22 مايو  2020  الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال  .

وأردف : أما شهر ذي الحجة فيولد هلال شهر ذي الحجة  1441 يوم الاثنين  20 يوليو  2020  الساعة 21:33  أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء الثلاثاء ليكون الاربعاء  22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبار كوفقا للحسابات الفلكية .

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