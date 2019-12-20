«كهرباء الشارقة» تستعرض إنجازاتها في ملتقى الموظفين السنوي

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمركز إكسبو الشارقة ملتقى الموظفين السنوي السادس لتنمية وتعزيز روح التعاون، وإلقاء الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها إدارات الهيئة المختلفة، وجوانب التطوير والتدريب والتحفيز وتقييم الأداء في جميع المجالات خلال عام 2019، من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير الأفكار والشراكات والتواصل المجتمعي واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها لتطوير المنظومة الإدارية والفنية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص على استحداث برامج ومشاريع وإطلاق مبادرات ترتقي بمستوى الكوادر البشرية، ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه الهيئة سنوياً كأحد هذه البرامج التي تحث على التعاون والعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة.