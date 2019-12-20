«سلمت» تختصر رحلة متعاملي الحوادث المرورية إلى «صفر»

المصدر: دبي-رامي عايش

أطلق معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أمس المنصة الوطنية الموحدة «سلمت» الأولى من نوعها على مستوى الدولة لخفض زمن رحلة متعاملي الحوادث المرورية التي نتجت عنها أضرار في الممتلكات الحكومية على الطرق.

وإنجاز معاملات«براءة الذمة»، بسهولة ويسر وبوقت اسرع، عبر ربط «الخدمات» المقدمة لهم بباقة موحدة تجمع 40 جهة حكومية وأكثر من 48 شركة تأمين في خدمة موحدة لتلبية تطلعات المتعاملين بأسلوب أكثر فاعلية ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع، ويزيد من نسبة رضاه وسعادته.

ويسهم إطلاق هذه المنصة، الذي جرى أمس في مقر المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بحضور معاليه، وعدد من المسؤولين في الجهات المشاركة فيها، في إلغاء رحلة المتعامل في الحصول على براءة الذمة من الحوادث المرورية التي تتسبب بوقوع أضرار على ممتلكات الدولة على الطرق، من 6 أسابيع الى صفر زيارة ، وهي المدة التي يحتاجها لمراجعة الجهات ذات العلاقة بتقييم الحوادث المرورية.

وستوفر «سلمت» التي تم تطويرها ضمن المسرعات الحكومية بمشاركة وزارة تطوير البنية التحتية وبالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس الاتحادي المروري والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، نظاماً واحداً ومتكاملاً لتسريع المعاملات في حالة وقوع أي حادث مروري يتسبب في وجود أضرار بالممتلكات الحكومية، حيث تمكن المتعاملين من تقديم معاملاتهم الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة وزيارة الجهات ذات العلاقة.

خدمات جديدة

وقال معاليه في كلمة له خلال الحدث:إن هذا الإنجاز الذي قادته وزارة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تجسد بتطوير خدمات ونماذج عمل غير تقليدية وصولاً إلى أفضل النتائج، مشيراً إلى أن فريق المسرعات المعني بالتحدي بحث سبل تطوير المنصة لإضافة خدمات جديدة إليها، بما يسهم في خدمة الجهات الحكومية وتسهيل رحلة المتعامل ورفع مستوى سعادة المتعاملين.

وأكد معاليه أنه «تماشياً مع استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية المنبثقة عن استراتيجية دولة الإمارات، أطلقت مسرع خدمة»سلمت«، للتسهيل على المتعاملين وتمكينهم من الحصول على الخدمات بطريقة أسهل وأسرع».

لافتاً إلى أن المنصة تدعم توجهات ورؤية دولة الإمارات، بأن تكون رائدة عالمياً في تطوير العمل الحكومي، ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفاعلية، يلمسها المتعاملون من خلال أدوات سهلة الاستخدام، تمكّنهم من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بما يضمن تحقيق أهداف الدولة بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، ورفع معدل سعادة المتعاملين والتي تمثل أولوية لدى وزارة تطوير البنية التحتية.

وقال معاليه:«تولي القيادة اهتماماً كبيراً للمتعاملين وإسعادهم والتسهيل عليهم، الأمر الذي ينعكس في خطط عمل ومبادرات متميزة، تستهدف دعم توجهات حكومة الإمارات والبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، التي تحرص دولة الإمارات على توفيرهما لشعبها والمقيمين على أرضها.

خدمات مشتركة

من جهتها، أوضحت المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في»الوزارة«، أن المسرع يستهدف إسعاد المتعاملين، من خلال ربط الخدمات المقدمة لـ 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية و48 شركة تأمين، حيث تختصر الخدمة الزمن والجهد الذي يحتاجه المتعامل لإنجاز خدمته، من خلال تقديم معاملتهم بنظام واحد دون الحاجة لزيارة الجهات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات وزارة تطوير البنية التحتية الداعمة إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة وشركائها في مختلف القطاعات لتسهيل وتقديم خدمات مشتركة ومبتكرة لضمان راحة وإسعاد المتعاملين.

لافتة إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن المساعي لتعزيز الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها الوزارة للارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة، ورفع مؤشرات السعادة للمتعاملين وتقليل الوقت المستغرق لتنقلهم أثناء طلب الخدمة.

ابتكار

أكد أحمد عبدالصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في بلدية مدينة أبوظبي أن الخدمة تم تطويرها على المنصة الوطنية UAEHUB وهي منصة مبتكرة تم تطويرها وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، بهدف بناء خدمات مشتركة تكون متاحة لكافة الجهات .