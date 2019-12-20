محاكم دبي تكرِّم داعمي «شور» التطوعي

المصدر: دبي - البيان

كرّمت محاكم دبي داعمي برنامج «شور» التطوعي للاستشارات القانونية المجانية، من مكاتب المحاماة في دبي، حيث يقدم البرنامج استشارات قانونية مجانية للأفراد كمبادرة اجتماعية رائدة، لتعينهم على السير في الدعاوى بشكل سليم.

وحقق برنامج «شور» التطوعي للاستشارات القانونية المجانية من انطلاقه في عام 2012 وحتى الآن أكثر من 8000 استشارة قانونية، وانضمام عدد 94 مكتب محاماة، وحصل البرنامج على جوائز عديدة، منها: جائزة أوائل الإمارات 2017، وجائزة الفكرة المبدعة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2015.

وبلغت نسبة الرضا في العام الجاري عن البرنامج 98%، لتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى، بمشاركة محامين متخصصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة، واستجابة لاحتياج فئات معينة، لتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين.

وفي كلمة لطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، في حفل تكريم المتطوعين في برنامج «شور» قال: «إن محاكم دبي حريصة على تطبيق توجهات القيادة الحكيمة في تعزيز مفهوم العطاء وترسيخ قيم البذل والسخاء، لغرس ثقافة العمل التطوعي، ولتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع.

وتشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في المبادرات التي تعود على المجتمع بالفائدة، التي من شأنها منح الفئات الاجتماعية كل الشعور بالعدالة والمساواة، ويأتي ذلك تماشياً مع الجهود الهادفة إلى جعل دبي موطناً لأفراد مِلؤهم الفخر والسعادة، وذلك لدعم الجهود التي تعود بالنفع على المجتمع وتسهم في تقديم خدمات حقيقية للناس».

وأضاف «أن تكريم هذه الكوكبة من المتطوعين من أصحاب العطاء من مكاتب المحاماة، ومن بذلوا جهوداً مقدّرة في مجالات التطوع يؤكد أن القيادة الرشيدة حريصة على ترسيخ مبادئ البذل والعطاء والتفاني في خدمة الناس.

حيث إننا نسعى جاهدين في محاكم دبي بترسيخ العمل التطوعي باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتماسكه، لتعزيز المحبة والسلام في مسيرة البناء التي تتسم بالسعادة، وتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين».

وأشار عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين: «أن برنامج المحامين التطوعي للاستشارات القانونية المجانية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، تم تصميمه بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في إمارة دبي».