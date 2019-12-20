قرقاش يبحث مع مسؤول أممي تعزيز السلام

المصدر: أبوظبي ـ وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس مع ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الدولية وسبل تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام.

حيث أشاد موراتينوس بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تعزيز هذا النهج وهي التي أطلقت على العام الحالي اسم «عام التسامح». وتناول اللقاء سبل تنسيق الجهود بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في المشاريع التي تقوم بها المنظمة ودعم وتعميم مبادئ وثيقة الإخوة الإنسانية التي انبثقت من الإمارات في فبراير 2019، وكيفية تطبيقها في نشر وترسيخ مبادئ السلام والتعايش.

واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش مع الممثل الأممي استراتيجية دولة الإمارات في تطبيق مفهوم التسامح ورعاية التعددية الثقافية على أراضيها.. وأكد دعم الإمارات الصلب لجهود الأمم المتحدة والممثلية السامية لتحالف الحضارات في تكريس الحوار بين الثقافات.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الدولية في مواجهة خطاب الكراهية ومحاربة الإرهاب الذي تعاني منه دول العالم.

كما التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أمس، مع محمد شهريار علم وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بنغلاديش، والذي يقوم حالياً بزيارة للدولة. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الثنائية والدولية إلى جانب العلاقات بين الإمارات وبنغلاديش وسبل دفع التعاون الثنائي قدماً وتطويره في عدد من الأوجه ، وتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء عدد من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.