محمد بن زايد: علاقات متينة تربط الإمارات والجزائر

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مساء أمس، عبد المجيد تبون، بمناسبة توليه مهامه رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال متانة العلاقات مع الجمهورية الجزائرية، معرباً عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً للشعب الجزائري الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الجزائرية وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

علاقات

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء أمس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. إلى ذلك، تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

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