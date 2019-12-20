حاكم رأس الخيمة يستقبل مواطنا حصل على شهادة الدكتوراه

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الدكتور حسن عباس، الحاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة العلوم والإدارة بماليزيا.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أهمية التسلح بالعلم والمعرفة الأكاديمية للاستمرار في مسيرة النجاحات التي تحققها الدولة في شتى المجالات.

مشيراً إلى أن الإنجازات الحضارية والمكتسبات الوطنية التي حققتها الإمارات تشكّل انعكاساً لاهتمام القيادة الإماراتية الرشيدة بالتعليم العالي والبحث العلمي ودعم أبنائها خلال سعيهم للحصول على الشهادات العليا. وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الدكتور حسن عباس بهذا الإنجاز، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.