ذياب بن محمد بن زايد يحضر أفراح الدهماني والكتبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف علي عبد الله محمد الدهماني إلى كريمة حمد سالم شرارة الكتبي في منطقة شوكة في إمارة رأس الخيمة. وهنأ سموه العريس وذويه بهذه المناسبة، متمنياً له حياة أسرية سعيدة.

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وأعرب ذوو العريسين وأهالي المنطقة عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان حفل الزفاف، ومشاركته أفراحهم التي أضفت مزيداً من البهجة والسرور في نفوسهم.

مشيرين إلى أنه نهج متوارث أصيل لقيادة دولة الإمارات في التواصل مع أبناء الوطن ومشاركتهم مختلف مناسباتهم الاجتماعية وغيرها من المناسبات الذي يسهم في تعزيز أواصر النسيج المجتمع الإماراتي المتين. وتخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.