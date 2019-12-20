الإمارات تدعم مشاريع مياه في سنجار العراقية بـ9.2 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الإمارات عن تقديمها منحة بـ9.2 ملايين درهم لـ«مبادرة نادية مراد»، بهدف تطوير مشروع شامل لتوفير إمدادات المياه والإصحاح والنظافة الصحية في مدينة سنجار بالعراق.

وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: «إن دعم «مبادرة نادية مراد» بشكل عام، ومشروع إمدادات المياه والإصحاح والمحافظة على البيئة على وجه التحديد، ينسجم مع أولويات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ، من خلال دعم المجتمعات بقضاء سنجار، وخاصةً النساء والأطفال المتضررين من هجمات تنظيم داعش».

ويهدف المشروع إلى تحسين إمدادات المياه والإصحاح والنظافة الصحية ليستفيد منها 61437 مقيماً إيزيدياً في 6 قرى في قضاء سنجار بالعراق وسيتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة دوركاس الهولندية.

ومن جهتها، أعربت نادية مراد باسي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 عن امتنانها لهذه المبادرة وعبرت عن عميق امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساهماتها السخية، موجهة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده لدعم مجتمعات الأقليات وتعزيز فرص بناء السلام.