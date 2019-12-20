«شرطة دبي» تُطلع 21 موظفاً جديداً على منظومة العمل المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، بحضور المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، الموظفين الجدد خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية لهم، بهدف تعريفهم بمنظومة العمل المؤسسي الداخلية إلى جانب الاحتفاء بهم ودمجهم في بيئة العمل.

ورحب العميد صالح مراد بالموظفين الجدد البالغ عددهم 21 موظفاً مواطناً في القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص شرطة دبي الدائم على تذليل الصعوبات لموظفيها الجدد، والعمل على إسعادهم في بيئة المؤسسة الداخلية، بما ينعكس على أدائهم للمهام الوظيفية بفعالية وحرفية.

وأكد العميد صالح مراد: «أن كل الموظفين الجدد هم من المواطنين، وذلك في إطار دعم ملف التوطين والإجراءات والسياسات الحكومية الخاصة بالملف»، داعياً الموظفين الجدد إلى ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق الوظيفية في تعاملاتهم مع زملائهم والمجتمع الخارجي، وأن يحرصوا دائماً على تمثيل شرطة دبي وفق أفضل صورة، متمنياً لهم التوفيق والتميز في أداء مهامهم الوظيفية.

من جانبه، أكد المقدم البلوشي: «أن اليوم المفتوح للموظفين الجدد يعتبر إحدى المبادرات المستمرة للإدارة العامة للموارد البشرية الرامية إلى إسعاد الموظفين الجدد، ومنحهم المعرفة الشاملة بشؤونهم الوظيفية ومسارات عملهم والنظم والقوانين، إلى جانب خلق بيئة مجتمعية تعريفية بين الموظفين الجدد والقدامى».

واستمع الموظفون الجدد، خلال اليوم المفتوح، إلى نبذة عن شرطة دبي، وشرح عن دليل الموظف، ثم قاموا بجولة تعريفية على مختلف الوحدات التنظيمية للاطلاع على المهام الوظيفية الخاصة بكل منهم.