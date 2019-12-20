بلدية مدينة أبوظبي تحتفل بتجديد الامتياز لـ4 حدائق بالعلم الأخضر

المصدر: أبوظبي - البيان

رفع سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، شارة العلم الأخضر الدولية في حدائق أبوظبي، ضمن حفل نظمته بلدية مدينة أبوظبي في حديقة البحيرة على كورنيش أبوظبي، احتفاءً بتجديد اللجنة الدولية للعلم الأخضر امتياز وعضوية أربع حدائق في أبوظبي، وهي: منتزه شاطئ كورنيش أبوظبي، حديقة دلما، حديقة الرحبة، حديقة الباهية.

حضر الحفل عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الدولية المسؤولة عن شارة العلم الأخضر.

وكشفت بلدية مدينة أبوظبي أن لجنة العلم الأخضر الدولية قامت بزيارة بين 15-18 ديسمبر 2019، لإجراء التقييم الميداني على حدائق جديدة لبلدية مدينة أبوظبي كانت مرشحة لنيل شارة العلم الأخضر، وهي كالآتي: حديقة البحيرة، حديقة الشامخة رقم 4، حديقة الختم، وقد أسفرت عمليات التقييم المكتبي والميداني عن منح هذه الحدائق شارة العلم الأخضر، ليرتفع عدد حدائق أبوظبي وضواحيها التي ترفع العلم الأخضر إلى 7 حدائق.

ضمن هذا الإطار، أكد قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، خلال كلمته في حفل رفع العلم الأخضر، أن هذه الاحتفالية تأتي ثمرةً للجهود التي بذلتها جميع الجهات المعنية من أجل الارتقاء بالمنتزهات الترفيهية والحدائق العامة، والتي أهَّلَت البلديةَ للحصولِ على الشارةِ الدوليةِ الأرفعِ، وهي جائزة العلمِ الأخضر الدولية.

والتي ترفرفُ الآنَ فوقَ تسعٍ من الحدائقِ في مدينة أبوظبي، وإن تجديدَ اللجنةِ المسؤولةِ عن العلمِ الأخضرِ لامتيازِ الرايةِ الخضراءِ في الحدائقِ السابقةِ هي إشارة واضحة على مواصلة بلدية مدينة أبوظبي تطبيقَ المعاييرِ الدوليةِ المطلوبة التي تنصُّ عليها قيمُ ومتطلباتُ الجائزةِ.

وأضاف القطاع: «حدائقُ أبوظبي مرافقُ ترفيهيةٌ تعكسُ الإنجازاتِ المشرفةَ التي حققتْها أبوظبي على الصُّعد كافة، وتؤكدُ نجاحَ رؤيةِ حكومتنا الرشيدةِ في إيجادِ مرافقَ خدمية بمواصفات ومعاييرَ عالميةٍ، أهَّلتْها للحصولِ على اعترافِ المنظماتِ العالميةِ واستحقاقِها لرفعِ العلمِ الأخضر». وتوجهت البلدية بالشكرِ لكلِّ أعضاءِ فريقِ العملِ المكلفِ بجائزة ومشروع العلمِ الأخضر الذينَ حققوا هذا الإنجازَ.