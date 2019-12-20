شرطة رأس الخيمة تُخرّج دورة التأهيل لرتبة مساعد (24)

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العميد جمال أحمد الطير، المدير العام للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عادل عبد الله النعيمي، نائب المدير العام للموارد والخدمات المساندة، والعقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، حفل تخريج دورة التأهيل والترقي لرتبة مساعد 24، وذلك بمعهد تدريب الشرطة، بمشاركة عدد من منتسبي الشرطة.

وأشاد العميد جمال أحمد الطير بدورة التأهيل والترقي لرتبة مساعد 24 التي أكسبت منتسبيها العديد من المفاهيم الأساسية التي تؤهلهم لرتبة «مساعد» مع بعض المواد القانونية اللازمة لتطوير مهامهم العملية، إلى جانب التدريبات الميدانية والرياضية التي تمكّن من خوض العمل الميداني بقوة وكفاءة لتعزيز الهوية والانتماء للوطن بالاستعداد للدفاع عنه.

ومن جانبه، أعرب المدير العام للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة عن مدى اعتزازه وفخره بتخريج دفعة جديدة من الكوادر الشرطية التي تم تأهيلها، وتمكينها لبدء مرحلة جديدة بإتقان وتميز منقطع النظير، وبدورها ستعزز أمن الوطن والمواطن، حتى يستمر العطاء والأمان في ظل القيادة الرشيدة.