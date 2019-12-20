جامعة أبوظبي تنظم الدورة الشتوية من «مفكري المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت جامعة أبوظبي فعاليات الدورة الشتوية من برنامج «مفكري المستقبل» الذي يقدم للطلبة في الفئات العمرية بين 14-18 سنة الفرصة للتعرف إلى البرامج الأكاديمية المختلفة، والمشاركة في عدد من الأنشطة وورش العمل التفاعلية، وتطوير مهاراتهم الشخصية والحياتية، فضلاً عن المشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية الفنية والرياضية.

وقبل انطلاق فعاليات البرنامج، استضافت جامعة أبوظبي جلستين توجيهيتين للطلبة وأولياء الأمور للتعريف بالبرنامج وأبرز أهدافه وأهم مرافق الحرم الجامعي.

وخلال البرنامج، الذي استمر خمسة أيام، تمكّن الطلبة من التعرف إلى برامج الجامعة، بما في ذلك إدارة الأعمال والهندسة والعلوم الصحية والقانون والإعلام.