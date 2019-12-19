إسعاف دبي تكرم مستشفى أنقذ مريضاً توقف قلبه 60 دقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

كرمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مستشفى برايم دبي، تقديرا للأداء المتميز والخدمات التي يقدمها المستشفى للحالات المرضية التي تنقلها مركبات الإسعاف لقسم الطوارئ في المستشفى.

وكان فريق من اسعاف دبي قد نقل مريضا أصيب بسكتة قلبية لمستشفى برايم بدبي، وأجرى له فريق الطوارئ في المستشفى إنعاشا قلبيا استمر نحو 60 دقيقة.

وتبين لقسم الطوارئ بالمستشفى أن المريض يعاني من انسداد كامل بشريان القلب، فأجريت له جراحة قسطرة عاجلة، أنقذت حياته.

وتسلم التكريم المدير التنفيذي لـ"مجموعة برايم للرعاية الصحية" و"مستشفى برايم"، الدكتور جميل أحمد، الذي أكد أن هذا التكريم يعكس التزام مستشفى برايم كمستشفى متعدد التخصصات يمكنه استيعاب جميع حالات الطوارئ من خلال مرافق الطوارئ المتطورة تحت سقف واحد.

وقال المدير التنفيذي لـ(اسعاف دبي)، خليفة بن دراي إن المؤسسة حريصة على تكريم المنشآت الطبية التي تقدم أعلى معايير الرعاية الصحية عند استقبال الحالات المرضية من المسعفين، مايسهم في تحقيق الرسالة الإنسانية للمؤسسة.

وأضاف أن القطاع الصحي في دبي يقدم أعلى معايير الرعاية الطبية للمرضى والمصابين، بما يواكب أعلى المعايير العالمية.

وأشار الى أن المؤسسة دبي تحرص على تكريم المستشفيات والمنشآت الطبية المتميزة، لتقديمها خدمات طبية ذات جودة عالية تسهم في إنقاذ حياة المرضى.

وأكد أن مؤسسة إسعاف دبي حريصة على الوصول للحالات المرضية الطارئة والوصول بها للمستشفيات خلال دقائق معدودة، وتسهم سرعة استجابة اقسام الطوارئ بالمستشفيات المستقبلة في إنقاذ حياة المرضى.