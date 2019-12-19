طقس غائم واحتمال سقوط أمطار غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ويحتمل سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الساحلية الشمالية والغربية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر وسيكون الموج مضطربا في الخليج العربي وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:51 والمد الثاني عند الساعة 18:51 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:35.

وأوضح أن الموج في بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:54 والمد الثاني عند الساعة 04:42

والجزر الاول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 25 22 80 45

دبي 26 23 80 40

الشارقة 26 22 85 40

عجمان 26 22 80 35

أم القيوين 25 21 90 45

رأس الخيمة 26 20 90 40

الفجيرة 26 23 80 40

العين 25 20 80 45

ليوا 25 19 85 45

الرويس 23 21 80 40

السلع 24 21 85 40

دلما 25 22 80 45

طنب الكبرى 26 21 80 40

طنب الصغرى 26 21 80 40

أبو موسى 26 21 80 40