«طرق دبي» تعلن مواعيد خدمات محطات المترو خلال ليلة وعطلة رأس السنة الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت هيئة الطرق والمواصلات بتمديد ساعات عمل مترو دبي في بعض أيام ذروة السفر، وسوف يسمح لمستخدمي المترو من القادمين والمغادرين عبر مطار دبي الدولي بحمل حقيبتين.

وسوف يعمل المترو كالآتي:

خلال يومي 27 و28 ديسمبر 2019 (الخط الأحمر من محطة الراشدية حتى محطة مركز دبي للسلع المتعددة) من الساعة 5 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي يومي و(جميع محطات الخط الأخضر) من الساعة 5:30 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.

ولمدة 24 ساعة خلال ليلة رأس السنة (جميع محطات الخط الأحمر والخط الأخضر).

ويومي 2 و3 يناير 2020 (الخط الأحمر من محطة الراشدية حتى محطة مركز دبي للسلع المتعددة) من الساعة 5 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي يومي و(جميع محطات الخط الأخضر) من الساعة 5:30 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.