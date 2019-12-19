شرطة دبي تكرّم أصحاب الاقتراحات المطبقة من الجمهور

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، 13 شخصاً من أصحاب الاقتراحات المطبقة من الجمهور الخارجي، تقدموا باقتراحات عبر منصة مجلس محمد بن راشد الذكي، وتم دراستها من قبل مركز المعرفة والابتكار في شرطة دبي وتبينها وتطبيقها.

وذلك بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومحمد بن عبود الفلاسي، مدير منصة مجلس محمد بن راشد الذكي، وعدد من الضباط. وقد بلغ عدد الأفكار التي وردت من خلال مجلس محمد بن راشد الذكي لشرطة دبي في عام 2019، 76 فكرة، حققت 13 فكرة منها المستوى الابتكاري، والتي أسهمت بشكل مباشر في الابتكار في الخدمات الأمنية المقدمة من قبل شرطة دبي.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال التكريم حرص شرطة دبي على الاهتمام بالاقتراحات والابتكارات التي تسهم في دعم القطاع الشرطي، وتكريم أصحابها، وأن الاهتمام بما يقدمه الجمهور من كافة شرائح المجتمع من ملاحظات واقتراحات وأفكار، هو ترجمة حقيقية لاستراتيجية شرطة دبي في الابتكار.

والتي تولي اهتماما بالغا بالدور المجتمعي، وبقيمة الفكرة والمعرفة ودورها وأثرها في تطوير العمل، إيمانا منها بأهمية مشاركة المجتمع في رسم الخطط المستقبلية، وتحسين جودة الخدمات من خلال تقديم الأفكار والمقترحات.

وقال العميد أحمد رفيع، في الكلمة التي ألقاها: إن الدعم المستمر والمباشر من اللواء عبد الله خليفة المري، تجاه منظومة الابتكار ورعاية المبتكرين والموهوبين وتحفيز مقدمي الاقتراحات ومن يسهم في تطبيقها، انعكس بشكل واضح على تحقيق الريادة الدائمة لشرطة دبي.