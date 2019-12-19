«إقامة دبي» تحصل على اعتماد دولي من المعهد العالمي للابتكار

المصدر: دبي - البيان

حصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على الاعتماد الرسمي من المعهد العالمي للابتكار «GInI» في الولايات المتحدة باعتبارها «مزود ابتكار معتمداً»، لتكون بذلك أول جهة حكومية في إمارة دبي تحقق هذا الاعتماد.

وبموجبه أصبحت الإدارة مخولة من المعهد العالمي للابتكار لتقييم الجهات الحكومية والخاصة للحصول على شهادة «المؤسسة المبتكرة» بالإضافة إلى تدريب المؤسسات الحكومية والخاصة على نماذج الابتكار العالمية، وفق منهج المركز العالمي للابتكار.

تتويج

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «يعتبر هذا الإنجاز الجديد تتويجاً لمسيرة إمارة دبي نحو التميز وتعزيز دورها عاصمة للابتكار. ونحن نفخر بأن نكون جزءاً من الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بوجه الخصوص على الصعيدين المحلي والعالمي».

مشيراً أن الإدارة حصلت على شاهدتي اعتماد من مركز الابتكار العالمي «GInI» متمثلة بشهادة «المؤسسة المبتكرة» أول جهة حكومية مختصة بالهجرة والجوازات في منطقة الشرق الأوسط، وشهادة «مزود ابتكار معتمد» جهة معتمدة للتقييم والتدريب على المستوى المحلي والعالمي.

إنجاز

ومن جانبه قال العقيد عبدالصمد حسين سليمان نائب مساعد المدير لشؤون الجودة والتميز:

«إن حصول الإدارة على شهادتي اعتماد يعتبر إنجازاً غير مسبوق وإضافة لسجل إقامة دبي في الإنجازات العالمية والمحلية»، مضيفاً أن الإدارة تعتبر أول جهة حكومية تحصل على شهادة مزود ابتكار معتمد لتدريب الجهات الأخرى، التي سيكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية على تحسين وتطوير العمل الحكومي والخاص.

ومن جانبها قالت الهام أهلي مدير مركز الإبداع والابتكار بإقامة دبي: «حصول إقامة دبي على هذه الشهادة تأتي إضافة إلى إنجازاتها المتميزة على المستوى الدولي، ما يجعلها ذلك تصل إلى مجتمع قادة الابتكار في كل أنحاء العالم».