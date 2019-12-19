شرطة رأس الخيمة تفعل نظام سجل الموردين عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

فعّلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، نظام سجل الموردين الإلكتروني عبر أيقونته الخاصة على موقع شرطة رأس الخيمة الإلكتروني rakpolice.gov.ae وذلك ضمن مبادراتها التطويرية بالاعتماد على التحوّل الإلكتروني .

وذلك حسب ما وجه به العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة. وأوضح العميد محمد إبراهيم الجيري مدير إدارة الشؤون المالية بشرطة رأس الخيمة، أنه قد تم التنسيق والتعاون مع إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة، التي تولت تطوير آلية عمل نظام المشتريات وربطه بالموقع الإلكتروني لشرطة رأس الخيمة rakpolice.gov.ae وبواسطة هذا النظام سيتم استلام وتلقي كافة عروض المشتريات من قِبَلِ الموردين على الموقع الإلكتروني والرسائل النصية.

كما ستتمكن الوحدات التنظيمية من الإطلاع على العروض وتقديم طلبات خدمات الاحتياجات، وتحويل طلبات الشراء مباشرة عبر إرسال الرسائل النصية إلى المندوبين وبالتالي استقبال وتلقي العروض والأسعار منهم.

وأكد مدير إدارة الشؤون المالية بشرطة رأس الخيمة، أن هذا التحول الإلكتروني في سجل الموردين سيترتب عليه العديد من النتائج الإيجابية مثل زيادة قاعدة الموردين المسجلين لدى شرطة رأس الخيمة.